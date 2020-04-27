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برلمان

26 معملا فقط.. برلماني يطالب بزيادة معامل تحليل فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:46 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
 طالب النائب عمرو غلاب، بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن وجود 26 معملا فقط على مستوى الجمهورية غير كاف، خاصة في ظل زيادة عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا نتيجة مخالطة من ثبت إيجابية نتائج التحاليل الخاصة بهم أو العائدين من الخارج.

وأوضح غلاب، أن زيادة عدد معامل إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا (PCR) سلاح ذو حدين، سواء في منع استغلال المواطنين من جانب بعض معامل التحاليل الخاصة، فضلا عن أن التوسع في المعامل يمنع تنقل المواطنين لمسافات كبيرة بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس.

ودعا إلى أهمية الاستفادة من المستشفيات الجامعية والعامة الموجودة في كل محافظات الجمهورية، وتخصيص معامل بها لإجراء التحاليل الطبية الخاصة باكتشاف فيروس كورونا.

كان النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، تقدم باقتراح لوزارة الصحة بإتاحة تحليل فيروس كورونا (PCR) بالمعامل الخاصة بدلا من اقتصاره على الوزارة فقط، على أن يتم وضع ضوابط من قبل الوزارة لمنع الاستغلال والتلاعب من قبل المعامل.
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