طردونا وشردونا.. وقفة احتجاجية لـ 300 عامل بمصنع للملابس في قليوب.. شاهد

نظم أكثر من 300 عامل وعاملة بمصنع للملابس الجاهزة بقليوب وقفة احتجاجية اليوم الاثنين داخل المصنع بسبب تعنت ادارة المصنع معهم وفصلهم تعسفيا وتأخر صرف رواتبهم وتشريد أسرهم.





وقال العمال أنهم يعملون فى المصنع منذ أكثر من 15 عاما و فوجئوا بقيام إدارة المصنع بمنحهم إجازة أسبوعين بسبب ظروف فيروس كورونا ثم طلبوا منهم العودة للعمل مرة آخرى بالأمس.





وأضافوا أنهم فور دخولهم المصنع اليوم فوجئوا بقيام إدارة المصنع بفصل عدد كبير منهم وإنهاء التعاقد السنوى لهم مع تخفيض المرتبات للنصف.





وطالب العمال بسرعة تدخل وزير القوى العاملة والهجرة ومحافظ القليوبية وانقاذهم من الضياع والتشرد حيث ان عدد كبير منهم متزوج ويعول أطفال.





وتابع العمال قائلين "عملنا ايه علشان نتفصل ويكون مصيرنا الشارع احنا شغالين فى المصنع من زمان والمرتبات ضعفية وساكتين وراضين وفى الأخر نترمى كده ".