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ديني

خالد الجندى: سيدنا عيسى كان كهلا فى سن ٣٣ عاما.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:44 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك مفهوما خاطئا عند الكثيرين، حول معنى كلمة "كهل"، وهو الرجل العجوز صاحب الشعر الأبيض، وإنما المعنى السليم له أنه هو فى سن ٣٣ سنة.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن القرآن قال عن سيدنا عيسى بن مريم: "ويكلم الناس فى المهد وكهلا"، وهنا يقصد إن عمره ٣٣ سنة، وليس مسنا.

وأضاف، أن المقصود به أنه يكلم الناس بكلام الأنبياء بنفس القوة سواء طفلا أو شابا. 

مكان ولادة عيسى
وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يعلم  التحديد المكاني الذي ولد فيه عيسى – عليه  السلام-.

وتعجب «العجمي» من سؤال ورد إليه عبر فيديو البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية على « فيسبوك» يقول صاحبه: «كيف يكون سيدنا عيسى بن مريم ولد ببيت لحم وذكر في القرآن الكريم قوله – تعالى: «وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ» ، وبيت لحم لم يكن فيه نخل؟» قائلًا: «وما يدريك أن بيت لحم لم يكن فيه نخل؟!».

وأضاف أمين الفتوى: «وما يدريك أن هذه النخلة لم تكن كرامة من الله – سبحانه وتعالى- ومعجز مؤيدة له، مشيرًا: «أليس الذى خلقه من دون أب قادرُ على أن يُوجد نخلًا في أي مكان كان».

وتابع : الأفضل أن تنظر إلى الآية الكريمة بنظرة أوسع؛ ففيها من الإعجاز و القدرة الإلهية و اصطفائه – سبحانه وتعالى عيسى – عليه السلام- وجعله وأمه آية للناس.
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