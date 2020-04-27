خالد الجندى: سيدنا عيسى كان كهلا فى سن ٣٣ عاما.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك مفهوما خاطئا عند الكثيرين، حول معنى كلمة "كهل"، وهو الرجل العجوز صاحب الشعر الأبيض، وإنما المعنى السليم له أنه هو فى سن ٣٣ سنة.





وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن القرآن قال عن سيدنا عيسى بن مريم: "ويكلم الناس فى المهد وكهلا"، وهنا يقصد إن عمره ٣٣ سنة، وليس مسنا.



