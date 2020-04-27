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وزيرة الصناعة: 1000 مصنع قدموا طلبات للحصول على تصاريح تشغيل وردية ثالثة.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:50 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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هاني حسين
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه مع بداية الإعلان عن مواعيد الحظر بسبب ازمة فيروس كورونا ازمة  تلقت طلبات كثيرة من مصانع لاستمرار العمل في مواعيد الحظر.

وأضافت نيفين جامع في حوارها في برنامج " مال وأعمال " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، : "تم استثناء قطاع المواد الغذائية والمواد الطبية والأدوية من قرار الحظر".

وتابعت :"  نعمل على الاستفادة من انتاجنا المحلي وفور التواصل مع المصانع لتغطية المستلزمات الطبية والمطهرات، وجدنا  الكثير من المصانع طلبت زيادة الطاقة الإنتاجية لتوفير الطلبات المطلوبة منها ".

وأكملت :"  اتفقنا على قيام هيئة الشراء الموحد بـ توزيع المستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية".

وأضافت أن أكثر من 1000 مصنع قدموا طلبات للحصول على تصاريح العمل وريدة ثالثة لزيادة معدلات الإنتاجفي مختلف القطاعات وتخفيف عدد العمالة في كل وردية".

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