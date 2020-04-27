AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنا صاحب إطلاق لقب ترافولتا على شريف عبدالمنعم .. مجدي عبدالغني: أقبل أي منصب في الأهلى بلا مقابل فلست أقل من صالح سليم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:29 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أكد مجدي عبد الغني، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه من اكتشف علاء ميهوب كلاعب في نصف الملعب، متابعا: "أنا كمان اللى أطلقت على شريف عبد المنعم لقب ترافولتا"

وقال عبد الغني في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة" "لو طُلب مني العمل في أي منصب بالنادي الأهلي، لن أحصل على أي مقابل مادي، لست أقل حبًا للأهلي من صالح سليم أو طارق سليم أو عبد الوهاب سليم، أي منصب سأعمل فيه بالأهلي، سيكون دون مقابل".

وأضاف البلدوزر "يجب أن يتم الاستعانة بأبناء الأهلي في المناصب داخل النادي، ويجب خلق المناصب لأبناء النادي، لو علاء ميهوب على سبيل المثال لا يفقه شيئًا في التدريب، يمكن البحث له عن أي منصب لكي يتواجد فيه".

وتابع: "سنظل نقول الأراء الفنية حتى لو لم يستمع لنا أحد، ولم ارتكب جريمة عندما ساندت محمود طاهر، وجدت أنه الأفضل والأصلح، قالوا أنني لم أساند زميل الملاعب، ماذا فعل لي زميل الملاعب بعد الاعتزال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء ميهوب: أزارو أفضل من بادجي.. وقفشة صفقة الموسم

علاء ميهوب: صالح سليم أبلغني بقرار استغناء الأهلي عني ..فيديو

علاء ميهوب: علاقتي بمجلس إدارة الأهلي جيدة ومن الصعب الخلاف مع الخطيب ..فيديو

علاء ميهوب: رحيلي عن الأهلى نهاية العالم.. فيديو

علاء ميهوب: دخول النادي الأهلي شرف لأي حد

ترشيحاتنا

قصة سيدنا إدريس .. معلومات لا تعرفها عن نبوته وعلمه وكيفية موته

مجدي عبدالغني: الخطيب مبيردش عليا ولما فضلت محمود طاهر كفروني

نهاية مآساوية لشاب أطعم حيوانات جائعة.. فيديو

رئيس وزراء اليابان: قريبا .. حكومتنا تنتج علاج لـ فيروس كورونا

أيهما أفضل ختم القرآن أم قراءته بالتفسير؟.. الإفتاء تجيب

خالد الجندى: سيدنا عيسى كان كهلا فى سن ٣٣ عاما.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان

ابدأ بالشوربة ولا تأكل الوجبة كاملة.. أفضل طريقة لتناول الإفطار في رمضان