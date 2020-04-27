أنا صاحب إطلاق لقب ترافولتا على شريف عبدالمنعم .. مجدي عبدالغني: أقبل أي منصب في الأهلى بلا مقابل فلست أقل من صالح سليم

أكد مجدي عبد الغني، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه من اكتشف علاء ميهوب كلاعب في نصف الملعب، متابعا: "أنا كمان اللى أطلقت على شريف عبد المنعم لقب ترافولتا"





وقال عبد الغني في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة" "لو طُلب مني العمل في أي منصب بالنادي الأهلي، لن أحصل على أي مقابل مادي، لست أقل حبًا للأهلي من صالح سليم أو طارق سليم أو عبد الوهاب سليم، أي منصب سأعمل فيه بالأهلي، سيكون دون مقابل".





وأضاف البلدوزر "يجب أن يتم الاستعانة بأبناء الأهلي في المناصب داخل النادي، ويجب خلق المناصب لأبناء النادي، لو علاء ميهوب على سبيل المثال لا يفقه شيئًا في التدريب، يمكن البحث له عن أي منصب لكي يتواجد فيه".





وتابع: "سنظل نقول الأراء الفنية حتى لو لم يستمع لنا أحد، ولم ارتكب جريمة عندما ساندت محمود طاهر، وجدت أنه الأفضل والأصلح، قالوا أنني لم أساند زميل الملاعب، ماذا فعل لي زميل الملاعب بعد الاعتزال".