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برلمان

بيزنس خفي ونتائج مغلوطة.. البرلمان يرفض إتاحة تحليل كورونا بالمعامل الخاصة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:34 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
رفض نواب البرلمان، مقترح إتاحة تحليل فيروس كورونا بالمعامل الخاصة حتى يطمئن الأهالي على صحتهم ويتمكنوا من معرفة إذا كانوا مصابين أم لا، مؤكدين -النواب- أن المقترح يثير القلق نتيجة تضارب النتائج أو التلاعب بها من قبل هذه المعامل، كما يفتح الباب أمامها لاستغلال المواطنين برفع أسعار التحاليل.

تقدم بالمقترح النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لإتاحة تحليل كورونا (PCR) بالمعامل الخاصة بدلا من اقتصاره على الوازرة فقط، على أن يتم وضع ضوابط من قبل الوزارة لمنع الاستغلال والتلاعب من قبل المعامل.

وأوضح الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحليل فيروس كورونا في مصر يقتصر على المصابين والمخالطين لهم فقط، على الرغم من وجود أفراد وأسر تريد الاطمئنان على صحتهم ومعرفة إذا كانوا مصابين أم لا، مشيرا إلى إتاحة تحليل كورونا بالمعامل يخفف الضغط عن وزارة الصحة كما يحقق رغبة المواطنين في الاطمئنان على صحتهم.

نتائج مغلوطة
رفض النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، مقترح النائب، لما يسببه من حالة قلق وذعر بين المواطنين نتيجة تضارب النتائج أو التلاعب فيها، مؤكدا على ضرورة توحيد النتائج من خلال جهة واحدة مختصة بالتحاليل وهي وزارة الصحة فقط، على أن يتم تعميم التحاليل بالمعامل المركزية الخاصة بالوزارة وأماكن للكشف بمختلف المحافظات.

زيادة المعامل
في سياق متصل، طالب النائب عمرو غلاب، بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن وجود 26 معملا فقط على مستوى الجمهورية غير كاف، خاصة في ظل زيادة عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا نتيجة مخالطة من ثبت إيجابية نتائج التحاليل الخاصة بهم أو العائدين من الخارج، بجانب الاستفادة من المستشفيات الجامعية والعامة الموجودة في كل محافظات الجمهورية، وتخصيص معامل بها لإجراء التحاليل الطبية الخاصة باكتشاف فيروس كورونا.
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