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ديني

نوم الصائم طوال ساعات النهار في رمضان مباح بشرط.. الإفتاء: ما لم يتحقق تقع في الحرام

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:05 ص
نوم الصائم طوال ساعات
نوم الصائم طوال ساعات النهار في رمضان مباح بشرط
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أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك الكثير من الناس ينامون معظم ساعات النهار في رمضان، تجنبًا للشعور بالجوع والعطش أثناء الصيام، منوهة بأن النوم بهذه الطريقة مباح ولكن بشرط واحد ، إذا لم يتحقق وقع الصائم في فعل محرم.

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وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل النوم طوال ساعات النهار في رمضان يُفطر الصائم؟»، أن كثرة النَّوم بالنسبة للصائم في رمضان من الأمور المباحة ولو استغرق جميع النهار، ولكن بشرط أن لا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام.


وأضافت أنه صحيح أن النوم طوال ساعات النهار في رمضان لا يُفطر الصائم ولا يفسد صومه، ولكنه بهذا النوم في نهار رمضان غير المفسد للصيام، فإن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله .

ونبهت إلى أن شهر رمضان فضله عظيم ونفحاته كبيرة بالقدر الذي ينبغي على العبد اغتنامه، والحرص على الفوز بعطاياه من المغفرة والعتق من النار والخير الكثير، ويتقرب من ربه بصالح الأعمال، فرمضان ضيف عزيز وفرصة ذهبية تأتي في العام مرة واحدة ولا تتكرر.

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