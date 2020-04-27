وليد صلاح الدين: كنت محظوظا باللعب مع طاهر أبو زيد وثابت البطل وإكرامي .. فيديو

كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي لنادي الاتحاد السكندري عن حجم التوفيق الذي حالفه أثناء مشواره الكروي.









وقال صلاح ، عبر قناة اون تايم ، إنه كان محظوظا للغاية خلال مشواره لأنه عاصر العديد من النجوم عبر أجيال مختلفة.









وأضاف أنه بدأ مسيرته باللعب بجوار طاهر ابو زيد وثابت البطل واكرامي الكبير.









واختتم وليد صلاح الدين ، تصريحاته ، أن اللاعب الموهوب غالبا ما يقصر في حق نفسه وهو ما حدث معه ومع غيره من اللاعببن.









وقرر اتحاد الكرة بتعليق الدوري المصري والأنشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .



