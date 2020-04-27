أشرف الشيحي: رابعة طب من السنوات المتصلة وليست نقل وهذا رأي الأساتذة

قال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، وعضو لجنة الأعلى للجامعات ردا عن الاستفسارات حول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات لم يلزم سنوات النقل باختبار الطلاب بمشروعات بحثية، ولكنه ترك الخيار ما بين تقرير أو بحث علمي أو امتحان أونلاين، موضحًأ أن أغلب الكليات العلمية اختارت النظام الأخير.





وأضاف الشيحي، في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن قرار اختيار نظام الامتحانات متروك للجامعات والكليات لأنها مستقلة، لافتًأ إلى أن كليات الطب رأت أن الفرقة الرابعة والخامسة بها مواد متصلة أي بها سنتين مرتبطين ببعض، موضحًا أن أساتذة الطب هم الأقدر على تحديد ما ينفع الطالب والعملية التعليمية.





وأشار رئيس الجامعة المصرية الصينية، إلى أنه على الطلاب احترام رؤية أساتذتهم والتعامل معها، موضحا أنه يمكن أن يواجه مشكلة أن بعض خريجي الكليات في تلك الفترة، لن يحصلوا على تقديرات ويكون لهم نجاح وسقوط فقط، مما يجعل من الصعب الاعتراف به في الشركات العالمية، مما يضر بمصداقية التعليم المصري.وأهاب الدكتور أِشرف الشيحي، بطلاب كلية الطب الذي وصفهم بالمتميزين، أن يفكروا في أنفسهم قبل الامتحانات، مؤكدًا أنهم سوف ينجحون ويتخرجون أطباء كبار، لكن هل تتخرج وأنت متمكن من المادة العلمية أم طبيب فقط، مطالبًا إياهم بعدم تضييع الوقت وأن يلتفتوا إلى المذاكرة لأن مصر تحتاجهم.