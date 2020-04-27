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أخبار البلد

ردا على خلاف زاهي حواس وعلي جمعة.. السياحة: لا يوجد دليل على علاقة الأنبياء بالآثار

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:28 م
وزارة السياحة والاثار
وزارة السياحة والاثار
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محمد الاسكندرانى
قال الدكتور "أيمن عشماوي علي" رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار، إن قضية الخلاف بين عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن أن النبي إدريس أول من بنى الأهرامات، وأن تمثال "أبو الهول" تجسيد له، دار حول جزئيتين إحداهما علمي، والأخرى رواية.

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وأكد الدكتور أيمن، فى تصريح لـ«صدى البلد»، أن الجانب العلمي لم يذكر ما صرح به الدكتور علي جمعة ولكنها ذكرت فقط الروايات والتراث أن بعض الأنبياء والمرسلين ارتبطوا بمصر، وبالتالي على مدار التاريخ ذكروا فى القرآن اتبعه تفسير العديد من كتاب التراث رويات عديدة.


وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار، إلى أن هناك مصدرين للحقائق هما العلم الذي قد يؤكد صحة الوقائع المادية والملموسة وكتب الروايات والتراث، حيث إن الدكتور علي جمعة تحدث من منبر الروايات، وأغلبها قد لا يكون له علاقة بالعلم ولا الأدلة المادية ولكنها موجودة في التراث.


وأوضح أن النبي إدريس هو أول من بنى الأهرامات وأن تمثال "أبو الهول" تجسيد له لم يثبت علميًا حتى الآن.


وطالب أن نتفهم حين يتحدث الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق فهو يتحدث من زاوية ما جاء في التراث والآثار لأنبياء، مؤكدا أنه علميًا لا يوجد دليل مادي يثبت أن الأنبياء الذين نزلوا فى مصر لهم علاقة بالآثار.
 
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