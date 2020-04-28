رجال الإسعاف ببني سويف في رمضان: نشعر بالحماس ومضاعفة الأجر من الله

رجال الإسعاف هم خط الدفاع الأول الذي يواجه مريض كورونا وغيره من المضي قبل نقله إلي المستشفي أو إلي أي جهة أخري حيث جند رجال الإسعاف بمدينة بني سويف أنفسهم لخدمة الغير، حيث رفضوا الراحة واختاروا اغاثة الملهوف وإنقاذ الأرواح، وهم يواصلون العمل ليل نهار دون ملل أو كلل هدفهم مسح الألم عن المتألم يحضرون الى موقع الحادث في أي وقت حتى ساعة الإفطار.





ويقوم رجال الإسعاف بتعقيم أنفسهم وتعقيم سياراتهم قبل وبعد التعامل مع الحالات سواء المشتبه فيها بالإصابة بفيرس كورونا أو الحوادث المرورية العادية فالجميع سواء.





ولمعرفة طقوس المسعفين ورجال الإسعاف في شهر رمضان الكريم، خاصة وأن لهذا الشهر نكهته الخاصة لدى المسعفين ، "صدي البلد" تواجد بمقر عملهم قبل الإفطار بدقائق بمرفق الإسعاف بمدينة بني سويف.





في البداية يقول عبدالنبي شعبان " سائق إسعاف": نحن وغيرنا من المسعفين لا نتأثر بأي متغيرات سواء صيام أو غيره بل على العكس في شهر رمضان ننشط أكثر لأن عملنا عمل خير ونشعر بأننا نؤجر عليه أجرا عند الله أضعافا مضاعفة في الشهر الكريم".





ويقول عبد الحفيظ أحمد عبد الحفيظ ومسعود صالح ومصطفي مسعفان:" عملنا لا يتقيد بوقت فالجميع جاهزون في أي وقت ولا نشعر في تغيير بالعمل خلال هذا الشهر فطبيعة عمل المسعف تحتاج إلى حرص والتزام شديدين وعمل دقيق طوال الوقت ولكن ما يتغير علينا في شهر رمضان هو ما يحدث على صعيد التقارب مع الزملاء حيث اصبح لنا طابع خاص في هذا الشهر تسوده المودة والتآلف وتزداد روح التعاون بشكل أكبر مع الزملاء المسعفين لذلك فالجميع يحرصون على التواجد وقت الإفطار كلهم متأهبون للعمل ونجلس جميعا علي مائدة واحدة نفترشها إلي أن يأتي بلاغ بحادث أو مريض ما ، فنفترق في الحال وأتذكر في شهر رمضان سابق لم نكد نقول بسم الله إلي أن جاء البلاغ فتركنا الطعام وذهبنا مسرعين".





ويضيف مصطفي رغم حصولي علي بكالوريوس تجارة إلا إنني أحب هذه المهنة السامية كرسالة أشعر بالراحة والطمأنينة حين أنقذ حياة إنسان.





فيمال طالب محمود رجب "غرفة العمليات من الأهالي بعدم ترك التليفونات لأولادهم للعبث بها واللعب بأعصاب المسعفين وضرورة تكثيف الرقابة عليهم وفهمهم لدور الإسعاف والمسعفين.