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منوعات

التلفزيون السوداني يعتذر للمواطنين بعد عرض أذان المغرب .. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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مريم صليب
اعتذر التلفزيون السوداني عن خطأ فادح قام به مما أربك المواطنين بسبب اذاعة آذان المغرب قبل موعده بـ 10 دقائق . 

وتعرض السودانيون منذ دقائق لحالة من التخبط بسبب خطأ فادح ارتكبه التلفزيون الرسمي بعد أن أذاع الأذان قبل ميعاده مما أثار تعجب المواطنين . 

وكتبت صفحة التلفزيون الرسمي في السودان اعتذارا للمواطنين على ذلك الخطأ الكارثي الذي قام به التلفزيون في حق المواطنين و إفطارهم قبل الميعاد . 

كما شدد احد المسئولين في التلفزيون الرسمي بالسودان لأن ذلك الحادث الذي تسبب في تشتت بين المواطنين لن يمر مرور الكرام بل سيكون عقابه قاسيا . 

وأكد مذيع النشرة الإخبارية في السودان أن التلفزيون بالفعل عرض الآذان في وقت خاطئ و تسبب في خطأ أدى إلى تشويه مصداقية الإعلام الرسمي في السودان . 

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