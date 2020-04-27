التلفزيون السوداني يعتذر للمواطنين بعد عرض أذان المغرب .. فيديو

اعتذر التلفزيون السوداني عن خطأ فادح قام به مما أربك المواطنين بسبب اذاعة آذان المغرب قبل موعده بـ 10 دقائق .





وتعرض السودانيون منذ دقائق لحالة من التخبط بسبب خطأ فادح ارتكبه التلفزيون الرسمي بعد أن أذاع الأذان قبل ميعاده مما أثار تعجب المواطنين .





وكتبت صفحة التلفزيون الرسمي في السودان اعتذارا للمواطنين على ذلك الخطأ الكارثي الذي قام به التلفزيون في حق المواطنين و إفطارهم قبل الميعاد .





كما شدد احد المسئولين في التلفزيون الرسمي بالسودان لأن ذلك الحادث الذي تسبب في تشتت بين المواطنين لن يمر مرور الكرام بل سيكون عقابه قاسيا .





وأكد مذيع النشرة الإخبارية في السودان أن التلفزيون بالفعل عرض الآذان في وقت خاطئ و تسبب في خطأ أدى إلى تشويه مصداقية الإعلام الرسمي في السودان .



