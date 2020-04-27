بسبب كورونا.. محافظ الوادي الجديد يلتقي نواب البرلمان وممثلي النقابات والغرفة التجارية

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من نواب البرلمان وممثلي النقابات والغرفة التجارية، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز الداخلة، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير المحافظة المساعد.





وأكد الزملوط، خلال اللقاء، على تنسيق الجهود مع الجهاز التنفيذي في توعية المواطنين وخاصة المخالطين للحالات المصابة وحثهم بضرورة التزامهم بالعزل المنزلي لمنع انتشار العدوي، كما جرى التنسيق مع جامعة الوادي الجديد لسرعة تركيب جهاز التحاليل pcr بمستشفى الداخلة.





و أوضح الزملوط، أنه جرى التنسيق مع وزارة الدفاع لتوفير كمامات صحية وأمنة للمواطنين، وأيضا مع وزارة الصحة لإيفاد لجنة لاختيار أحد المستشفيات لتكون مستشفى عزل، تيسيرًا على المرضي وذويهم، لافتًا إلى، أنه سيجرى تشغيل رحلتين أتوبيس بخط الداخلة - القاهرة للتخفيف على المواطنين مع قيام الشركة بتوفير المطهرات والكمامات للركاب وتخفيض أعدادهم بنسبة 50%.





كان محافظ الوادي الجديد، قال أمس، إن إجمالي حالات الاشتباه بالمحافظة 240 حالة، وثبوت إيجابية 14 حالة للفيروس من خلال التحاليل، وتوفت الحالة الثانية اليوم لرجل يبلغ من العمر 75 عامًا من أبناء مركز الداخلة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس عي مستوى الوادي الجديد حالتان فقط والأولي منذ يومين وكانت لسيدة مسنة بمركز الداخلة.

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