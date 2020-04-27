بسبب كورونا.. محافظ الوادي الجديد يلتقي نواب البرلمان وممثلي النقابات والغرفة التجارية

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من نواب البرلمان وممثلي النقابات والغرفة التجارية، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز الداخلة، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير المحافظة المساعد.
وأكد الزملوط،
خلال اللقاء، على تنسيق الجهود مع الجهاز التنفيذي في توعية المواطنين وخاصة المخالطين
للحالات المصابة وحثهم بضرورة التزامهم بالعزل المنزلي لمنع انتشار العدوي، كما جرى
التنسيق مع جامعة الوادي الجديد لسرعة تركيب جهاز التحاليل pcr بمستشفى الداخلة.
كان محافظ الوادي الجديد، قال أمس، إن إجمالي حالات الاشتباه بالمحافظة 240 حالة، وثبوت إيجابية 14 حالة للفيروس من خلال التحاليل، وتوفت الحالة الثانية اليوم لرجل يبلغ من العمر 75 عامًا من أبناء مركز الداخلة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس عي مستوى الوادي الجديد حالتان فقط والأولي منذ يومين وكانت لسيدة مسنة بمركز الداخلة.
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