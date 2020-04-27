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أخبار البلد

بلا عمل.. هشام يونس يكشف تفاصيل جديدة في حياة أول صحفي متوفى بكورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:24 م
الكاتب الصحفى هشام
الكاتب الصحفى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم

نعى الكاتب الصحفى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين ، الزميل الراحل محمود رياض الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وقال يونس: صعدت اليوم روح الصديق والزميل محمود رياض الصحفي بجريدة الخميس متأثرا بإصابته قبل أسبوعين بفيروس كورونا.


وأوضح يونس فى تدوينة له على فيسبوك ، الراحل الشاب كان بلا عمل بعد غلق جريدة الخميس ولم يكن يخرج إلا بحثا عن فرصة هنا أو هناك وأصابه دور برد مصحوبا بحرارة - كما أخبرني وقتها- ومكث نحو ١٠ أيام في المنزل قبل أن يتوجه لمستشفى حميات إمبابة ويقضي ٥ أيام تم نقله بعدها لمستشفى العزل في العجوزة حيث فاضت روحه بعد ظهر اليوم.

وتابع يونس أن أطفاله وزوجته محجوزين بعد أن أظهر التحليل حمل الطفلين للفيروس، فيما لم يثبت إصابة طفليه الآخرين ، مضيفا أن بيت العائلة في أوسيم به حالات مشتبه بها، بين إخوته وأبنائهم.

وأكد يونس أن هذه لحظة حزينة تستلزم التضامن والتكاتف مع الأسرة المنكوبة من نقابة الصحفيين ومن وزارة التضامن الاجتماعي.

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