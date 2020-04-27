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محافظات

إزالة تعديات على أملاك الدولة بقرى بولاق بالخارجة في الوادي الجديد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:19 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
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منصور ابوالعلمين

نفذت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، 7 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالتجريف والزراعة بزمام المركز وقراه.


وأكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة في بيان صدر اليوم، الإثنين، تنفيذ حملة إزالات بواقع 5 قرارات تعدى على أرض ملك الدولة وذلك بقرى شرق بولاق جنوب مدينة الخارجة.


وأوضح أن قرارات الإزالة تضمنت حالة تعدى بمساحة ٣٠٠ متر، وأخرى بمساحة ٢٠٠متر بجانب تنفيذ ٣ قرارات منهم بمعرفة المواطنين وعلى نفقتهم الخاصة.


وأوضح أن لجنة تنفيذ الإزالات واصلت عملها بنطاق مدينة الخارجة وجرى تنفيذ إزالة لـ ٢ قرار تعدٍ على أرض ملك الدولة بزراعة ٣٠٠ فسيلة نخيل على مساحة 3 أفدنة، وجرى إزالتها بالكامل.


وشدد الطماوي، على أن الدولة لن تتهاون مع حالات التعدي وتأخر دفع رسوم تقنين الأوضاع إلا بتطبيق القانون واسترداد أراضي الدولة طبقا لقرارات مجلس الوزراء وانتهاء فترة السماح.

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