متحف مفتوح.. آخر إنجازات أعمال تطوير ميدان التحرير .. فيديو

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، أعمال التطوير في ميدان التحرير، يرافقه الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان.









وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع تطوير ميدان التحرير والذي يعمل به 3 فرق عمل على مدار الـ 24 ساعة، حيث وصل حجم الإنجاز به إلى ما يقرب من 90%.







