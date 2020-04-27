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متحف مفتوح.. آخر إنجازات أعمال تطوير ميدان التحرير .. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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مريم عزت- عمرو سيد - ايهاب عيد
قاربت أعمال التطوير والتوسعة على الانتهاء ليتحول ميدان التحرير الى متحف كبير بعد وضع مسلة بطول 19 مترًا  منحوتة من حجر الجرانيت الوردى و إقامة 4 قواعد لتماثيل فرعونية تحيط بالمسلة . 


وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال التطوير في ميدان التحرير، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان.


وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع تطوير ميدان التحرير والذي يعمل به 3 فرق عمل على مدار الـ 24 ساعة، حيث وصل حجم الإنجاز به إلى ما يقرب من 90%.


وتم وضع مخطط لأعمال تطوير ميدان التحرير، وتقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان - عمر مكرم - المتحف المصرى - المجمع - وزارة الخارجية القديمة - جراج التحرير)، بمساحة تصل إلى 45 ألف متر مسطح، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في وسط  الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو انفاق السادات.
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