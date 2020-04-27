8 قرارات مهمة لـ مجلس إدارة الأهلي .. تعرف عليها

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد، وذلك بنظام «الفيديو كونفرنس»؛ تماشيًا مع توجهات الدولة، واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.





وتواجد الكابتن محمود الخطيب، برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في فرع النادي بالشيخ زايد، وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بعد.





حرص المجلس في بداية الجلسة على توجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم وجاءت قرارات مجلس الإدارة كالتالي:





– التصديق على قرارات اجتماع مجلس الإدارة في جلسته العادية والممتدة من اجتماع ٢١ أبريل الجاري.





_ مناقشة المقترحات التي طلبها محمود الخطيب، رئيس النادي من مجلس الإدارة بشأن تنمية الموارد المالية للنادي وتوفير موارد بديلة بأفكار غير تقليدية؛ لتوفير سبل دعم مادي للنادي في الفترة الحالية والتأكيد على تفعيل قرارات مجلس إدارة النادي بعدم المساس بحقوق العاملين والموظفين واللاعبين بالنادي.





-مناقشة مقترحات كل من محمد الصبان، مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات وسعد شلبي مستشار المجلس للتسويق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي بشأن تعظيم موارد النادي المالية في الفترة الحالية وبشكل عاجل من خلال تفعيل قرار مجلس الإدارة السابق بشأن التحول الرقمي للنادي بشكل كامل وتفعيل ابليكيشن الأهلي.





– تقرر استمرار فتح باب المناقشات لتقديم تصور قيد التنفيذ بعد أسبوع من الآن؛ يكون هدفه أن يدر دخلا ماديا للنادي في الفترة الحالية.





-البدء في خطوات تنفيذ مجلة الأهلي الإلكترونية.





-الاستمرار في أعمال الصيانة والتطوير بمقر النادي في الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد في الفترة الحالية وذلك استعدادا لاستقبال الأعضاء واللاعبين عقب انتهاء الأزمة العالمية الحالية بشأن فيروس كورونا.





– تنفيذا لبرنامج عائلة الأهلي، تم تكليف طارق قنديل عضو المجلس، بالإشراف على دعم العاملين والموظفين بالنادي في شهر رمضان من المواد الغذائية وبشكل يليق بهم.





– الموافقة على التصور الخاص بمدير النشاط الرياضي بشأن الألعاب واللاعبين في فترة التوقف الحالية للحفاظ على منظومة الفرق بمختلف المراحل السنية.



