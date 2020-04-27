بسبب كورونا.. طلاب هولنديون يضطرون إلى العودة لبلادهم بسفينة شراعية قديمة ..فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات فيديو لمجموعة من طلاب المدرسة الثانوية الهولنديين اضطروا إلى العودة لبلادهم عبر سفينة شراعية قديمة؛ بسبب عدم وجود مواصلات نتيجة الإجراءات التي فرضتها السلطات بسبب انتشار فيروس كورونا.









ووصلت الرحلة يوم الأحد وعلى متنها 25 من طلاب المدارس الثانوية عبر سفينة قديمة ذات شراعين وكانت رحلة مضنية عبر المحيط الأطلسي من منطقة الكاريبي.









وعادت المجموعة على متن السفينة "وايلد سوان" التي بُنيت عام 1920.









وقرر المنظمون أن يبحر الطلاب عائدين إلى بلادهم على متن السفينة برفقة 12 بحارا من ذوي الخبرة وثلاثة مدرسين عبر المحيط الأطلسي.









وذلك في رحلة طولها 7000 كيلومتر استغرقت 5 أسابيع.