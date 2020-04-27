105 إصابات بــ كورونا في صفوف الجيش الأبيض الكويتي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية بلغ 105 حالات.
وأشار السند في تصريحات صحفية له إلى أن "الحالات توزعت بين المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والقطاع الأهلي، ومستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ومستشفى مؤسسة نفط الكويت".
ووفق روسيا اليوم أضاف: "بلغت الإصابات نسبة تقدر بأقل من 1% من الطواقم الطبية في دولة الكويت".
وأشار السند إلى أن "الإصابات شملت زملاءنا المواطنين ومن مختلف الجنسيات، الذين أبوا إلا أن يكونوا في الصفوف الأمامية".
وقال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم الاثنين، إن الوزراة أعلنت تعافي 206 من مصابي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الصباح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "،وبفضل الكوادر الطبية ثانيا بلغت حالات الشفاء اليوم 206 حالات وبمجموع كلي 1012 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد".