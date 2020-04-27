AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

105 إصابات بــ كورونا في صفوف الجيش الأبيض الكويتي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:25 م
اصابات الجيش الابيض
اصابات الجيش الابيض الكويتي
Advertisements
محمود نوفل
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية بلغ 105 حالات.


وأشار السند في تصريحات صحفية له إلى أن "الحالات توزعت بين المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والقطاع الأهلي، ومستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ومستشفى مؤسسة نفط الكويت".


ووفق روسيا اليوم أضاف: "بلغت الإصابات نسبة تقدر بأقل من 1% من الطواقم الطبية في دولة الكويت".


وأشار السند إلى أن "الإصابات شملت زملاءنا المواطنين ومن مختلف الجنسيات، الذين أبوا إلا أن يكونوا في الصفوف الأمامية".


وقال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم الاثنين، إن الوزراة أعلنت تعافي 206 من مصابي فيروس كورونا المستجد. 


وأوضح الصباح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "،وبفضل الكوادر الطبية ثانيا بلغت حالات الشفاء اليوم 206 حالات وبمجموع كلي 1012 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس وزراء الكويت عن كورونا: الالتزام بالإجراءات الوقائية يجنبنا الانزلاق للهاوية

ارتفاع كبير في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الكويت.. تفاصيل

بينهم مصريين.. الكويت تسجل 80 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الكويت تسجل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بـ كورونا

الكويت تعلن شفاء 62 حالة جديدة من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

أمينة خليل الضحية الـ 4 لـ رامز مجنون رسمي

ابدأ بالشوربة ولا تأكل الوجبة كاملة.. أفضل طريقة لتناول الإفطار في رمضان

اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لاستكمال الدوري.. تعرف عليها

هل يتوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان