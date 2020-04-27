ناصر عباس يرفض رئاسة لجنة الحكام في الموسم القادم .. تفاصيل

رفض ناصر عباس الخبير التحكيمي والمحاضر بالاتحاد المصري والإفريقي لكرة القدم تولى منصب رئاسة لجنة الحكام في الموسم الكروي القادم.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة قد قررت إسناد مهام القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية إلى وجيه أحمد بمعاونة الدكتور عزب حجاج مدير اللجنة بعد تقديم جمال الغندور استقالته.
وقال ناصر عباس فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لن اقبل برئاسة لجنة الحكام إلا فى بشروط منها ان تكون إحترافية وفى وجود عقود يتم إبرامها مع مسئولى الجبلاية.
وتابع: يجب على من يتولى رئاسة لجنة الحكام ألا يخضع للتقييم الوقتى فى ظل الإطاحة برئيس اللجنة كل شهر أو شهرين فليس مسؤولا عن خطأ فني داخل الملعب صادر من أى حكم ويحدث فى كافة دوريات العالم.
ِ
واضاف: يجب ان يمتلك رئيس لجنة الحكام رؤية وبرنامج خاص بقضاة الملاعب يساهم فى الإرتقاء بالمجال التحكيمي والتقليل من صدور اية أخطاء داخل المستطيل الأخضر.