ناصر عباس يرفض رئاسة لجنة الحكام في الموسم القادم .. تفاصيل

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة قد قررت إسناد مهام القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية إلى وجيه أحمد بمعاونة الدكتور عزب حجاج مدير اللجنة بعد تقديم جمال الغندور استقالته.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة قد قررت إسناد مهام القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية إلى وجيه أحمد بمعاونة الدكتور عزب حجاج مدير اللجنة بعد تقديم جمال الغندور استقالته.

وقال ناصر عباس فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لن اقبل برئاسة لجنة الحكام إلا فى بشروط منها ان تكون إحترافية وفى وجود عقود يتم إبرامها مع مسئولى الجبلاية.

وقال ناصر عباس فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لن اقبل برئاسة لجنة الحكام إلا فى بشروط منها ان تكون إحترافية وفى وجود عقود يتم إبرامها مع مسئولى الجبلاية.