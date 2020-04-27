الجمهور لـ رامز جلال بعد مقلب أمينة خليل : حرام عليك

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " مجموعة صور للفنانة امينة خليل من تصوير حلقة رامز مجنون رسمى . علق رامز على الصور قائلا : امينة خليل بعد التعديل ❤😍😍نورتيني في #رامز_مجنون_رسمي #رامز_جلالونالت الصور اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : رامز جلال نجم يوتيوب حرام عليك كانت قمر اوى وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.