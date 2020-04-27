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أخبار العالم

بسبب مشاجرات ترامب والمراسلين.. البيت الأبيض يلغي مؤتمر كورونا اليومي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الإعلام والحزب الديمقراطي، عبر حسابه على تويتر.

وشهد المؤتمر العديد من المشادات الكلامية بين ترامب وعدد من المراسلين في البيت الأبيض بشأن أسئلتهم الحادة.

ووقال ترامب على تويتر فيوقت سابق من مساء اليوم:"توجهوا باللوم إلى الديمقراطيين لأي تأخير في وصول تأمين البطالة المحسَن. أردن أن يدفع المال مباشرة، وأصروا على أن تدفعه الولايات وتقوم بتوزيعه".

وأضاف:"أخبرتهم أن هذا سيحدث، خاصة في الولايات التي تمتلك أجهزة كمبيوتر قديمة".

وعن الإعلام، قال ترامب إنه :"لم يكن هناك في تاريخ بلدنا إعلام غير مهني شرير وأكثر عدائية مما هو عليه الآن، حتى في خضم حالة الطوارئ الوطنية، العدو غير المرئي".

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