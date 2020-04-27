AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الغيور و المنفسن.. جمال شعبان يكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:23 م
جمال شعبان
جمال شعبان
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن فيتامين دال من الفيتامينات المهمة لتقوية مناعة الإنسان. مشيرا إلى أننا نحصل عليه من الشمس ونقصه يؤثر على المناعة.

وأضاف شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما»، على قناة صدى البلد، توجد المناعة الروحية أيضا وهناك أسباب نفسية تؤثر على المناعة فالشخص الغيور والمنفسن مناعته قليلة بسبب قيام الجهاز العصبي السمبثاوي بالعمل طوال الوقت وتزيد فرص الاصابة بكورونا.

وتابع شعبان قائلا : أود توجيه رسالة أخيرة من العالم الثالث للعالم الأول تتعلق بالعدل وأن نبقى سواسية ولا توجد تفرقة بين دول عظمى أو صغرى.

وأكمل تم تجربة دواء الملاريا في الصين وفرنسا ومصر كما تقوم اليابان بتجربة دواء افيجان وهناك دواء ثالث أمريكا تراهن عليه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتبعها فورًا.. جمال شعبان يوضح أهم 9 خطوات لتقوية المناعة ضد كورونا

فريسة سهلة لفيروس كورونا.. جمال شعبان: السكريات تضعف المناعة

جمال شعبان يكشف عن حقيقة دواء القمل لعلاج كورونا

التعليم العالي: بدأنا استخدام العقار الياباني لعلاج كورونا والنتائج مبشرة.. نواب: لدينا شركات وطنية وقطاع خاص قادرة على تصنيع أي دواء لعلاج الفيروس.. وننتظر نجاح تجربته لطرحه في السوق

بزنس كورونا.. شركات أدوية تتنافس على اكتشاف مصل للفيروس .. والصحة العالمية تؤكد: مالوش علاج

العالم في مواجهة القاتل الخفي.. هذه كل أدوية مستشفات العزل ضد كورونا

ترشيحاتنا

علي جمعة: الله تكفل بطعام سيدنا إبراهيم أثناء وجوده في المحرقة.. فيديو

أكواد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط.. الآن

على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا

مرقة دجاج ولبن ونسكافيه .. تعرف على أهم منتجات نستلة المتوقف إنتاجها

جمال شعبان: حفاظ مصر على مستشفيات الحميات قلل أعداد المصابين بفيروس كورونا ..فيديو

بشرى سارة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان