الغيور و المنفسن.. جمال شعبان يكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن فيتامين دال من الفيتامينات المهمة لتقوية مناعة الإنسان. مشيرا إلى أننا نحصل عليه من الشمس ونقصه يؤثر على المناعة.





وأضاف شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما»، على قناة صدى البلد، توجد المناعة الروحية أيضا وهناك أسباب نفسية تؤثر على المناعة فالشخص الغيور والمنفسن مناعته قليلة بسبب قيام الجهاز العصبي السمبثاوي بالعمل طوال الوقت وتزيد فرص الاصابة بكورونا.





وتابع شعبان قائلا : أود توجيه رسالة أخيرة من العالم الثالث للعالم الأول تتعلق بالعدل وأن نبقى سواسية ولا توجد تفرقة بين دول عظمى أو صغرى.





وأكمل تم تجربة دواء الملاريا في الصين وفرنسا ومصر كما تقوم اليابان بتجربة دواء افيجان وهناك دواء ثالث أمريكا تراهن عليه.







