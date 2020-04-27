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أخبار العالم

نيويورك تمنع حركة السيارات في 100 ميل من الشوارع وتخصصها للمارة فقط

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:17 م
نيويورك تمنع حركة
نيويورك تمنع حركة السيارات
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أ ش أ
أعلن عمدة نيويورك بيل دي بيلاسيو، اليوم الاثنين، الاستعداد لتخصيص 100 ميل من شوارع المدينة للمارة فقط مع منع حركة السيارات فيها، على أن يبدأ تطبيق الخطة بإتاحة 40 ميلا على الأقل في مايو المقبل.

وقال دي بيلاسيو في الإفادة الصحفية اليومية -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن المدينة تأمل في إتاحة المزيد من المساحات لسكان نيويورك لممارسة التدريبات الرياضية، خاصة في المناطق المزدحمة التي قد تُصعب على البعض الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي مثل المتنزهات العامة.

وأشار دي بيلاسيو إلى أن الخطة ستركز على أكثر المجتمعات تأثرا بالازدحام على أن تعطي أولوية للشوارع المجاورة للمتنزهات العامة، بجانب العمل على توسيع بعض الأرصفة لتوفير مزيد من المساحات للمارة.

جدير بالذكر أن مدينة نيويورك هي الأكثر تضررا في الولايات المتحدة وتعد أكبر بؤرة للفيروس في البلاد، حيث تجاوز عدد المصابين فيها 158 ألف شخصا بينما بلغ عدد الضحايا أكثر من 12 ألف حالة وفاة.
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