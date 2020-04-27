نيويورك تمنع حركة السيارات في 100 ميل من الشوارع وتخصصها للمارة فقط

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بيلاسيو، اليوم الاثنين، الاستعداد لتخصيص 100 ميل من شوارع المدينة للمارة فقط مع منع حركة السيارات فيها، على أن يبدأ تطبيق الخطة بإتاحة 40 ميلا على الأقل في مايو المقبل.





وقال دي بيلاسيو في الإفادة الصحفية اليومية -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن المدينة تأمل في إتاحة المزيد من المساحات لسكان نيويورك لممارسة التدريبات الرياضية، خاصة في المناطق المزدحمة التي قد تُصعب على البعض الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي مثل المتنزهات العامة.





وأشار دي بيلاسيو إلى أن الخطة ستركز على أكثر المجتمعات تأثرا بالازدحام على أن تعطي أولوية للشوارع المجاورة للمتنزهات العامة، بجانب العمل على توسيع بعض الأرصفة لتوفير مزيد من المساحات للمارة.



