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ديني

علي جمعة: الله تكفل بطعام سيدنا إبراهيم أثناء وجوده في المحرقة.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:10 م
علي جمعة: الله تكفل
علي جمعة: الله تكفل بطعام سيدنا إبراهيم أثناء المحرقة
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محمد شحتة
أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصف أيام مكوثه في المحرقة بأنها أسعد أيام حياته، حيث إن الله تعالى حفظه من النار طوال 40 يوما.

وأضاف جمعة، في برنامج "مصر أرض الأنبياء" على فضائية "سي بي سي"، أن الله سبحانه وتعالى كان يطعم ويسقي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طوال 40 يومًا في المحرقة.

وأشار إلى أنه بالرغم من المعجزة التي نجا بها الله سبحانه وتعالي سيدنا من إبراهيم من النار، إلا أنه لم يعد هناك تفاهم ولا قدر مشترك بينه وبين قومه فهاجر كمفتاح للحل لبدء حياة جديدة.

وألقي سيدنا إبراهيم عليه وعليه نبينا الصلاة السلام وهو مقيد اليدين والقدمين فى النار المستعرة حتى أن المنجنيق الذي ألقي فيه قد أحترق، وهنا تتدخل عنايه الله وقدرته بقوله تعالى: {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ}.
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