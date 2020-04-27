سامي الجابر: خلافى مع سالم الدوسري ليس شخصيا وكان لمصلحته

تحدث سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي، عن سبب وحجم خلفه مع سالم الدوسري، مهاجم الفريق الحالي، عندما كان يدربه موسم 2013-2014.





وقال الجابر في تصريحات إذاعية لراديو إم بي سي:"أنا كنت لاعب كرة قدم، واختلفت مع مدربين وإداريين كثيرًا، ولكن الأمور لا يجب أن تتخطى وقت الخلاف، سالم لاعب كبير و محترف ويعرف أنني أبحث عن مصلحته، والاختلاف لا يتعدى حاجز الملعب."





وأضاف:"ما يعجبني في سالم هو استيعابه السريع وأنه يعود دائما لمستواه وطبيعته، ويعطيك انطباعًا أن لديه الكثير، وهو قدم لنا الكثير ، أكرر أنني لم اختلف معه اختلافًا شخصيًا وكان فقط اختلاف في وجهات النظر، أختلف معه في سرعة غضبه وفقدانه لأعصابه، لكنه سيكون في المستقبل من أهم ركائز المنتخب السعودي ونادي الهلال”.





يذكر أن وزارة الرياضة السعودية قررت إيقاف النشاط الرياضي في البلاد، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.