العلاج قادم.. جمال شعبان يشرح الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى القلب، إن فيروس كورونا منح لنا دروسا عديدة، موضحا أنه يتعلم منه بعد 30 عاما في الطب ولم تقتصر الدروس على العلم والطب واللقاح، ولكن تطورت لتشمل دروسا في الحياة والأخلاق.









وأضاف "شعبان"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الفيروس رسالة سماوية وكل فرد له رسالته، ولا داعي للحزن على اعتبار أنه داء بلا دواء ولكن ثقتي كاملة في إن الدواء قادم واللقاح قادم.









وتابع "تمت تجربة دواء الملاريا في الصين وفرنسا ومصر كما تقوم اليابان بتجربة دواء أفيجان وهناك دواء ثالث أمريكا تراهن عليه".









وطالب "أود توجيه رسالة أخيرة من العالم الثالث للعالم الأول تتعلق بالعدل وأن نبقى سواسية ولا توجد تفرقة بين دول عظمى أو صغرى".