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محافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لدفع أعمال تطوير ممشى كورنيش النيل ببنها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:15 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن هناك دعما كاملا من القيادة السياسية لتطويرممشى كورنيش نهر النيل بمدينة بنها، من منطلق حق الشعب المصري في عدم حجب رؤية نهر النيل عن جميع المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام مع اللواء مهندس أمين العطار رئيس جهاز تعمير القاهرة الفاطمية واللواء مهندس وائل مصطفى نائب رئيس الجهاز والمهندسة إيمان عبد الباري مدير عام مشروع التطوير وعدد من المسئولين وعلي إمام نائب رئيس مدينة بنها وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالمحافظة.

ووجه الهجان خلال الاجتماع، بسرعة دفع الأعمال بالقطاعات الأربعة للممشى وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير القطاع ( أ ) من الممشى لسرعة استلام هذه المرحلة في أقرب وقت ممكن ليعمل كمتنفس حضاري لكل المواطنين بمدينة بنها والقرى والمدن المجاورة

كما وجه المحافظ بسرعة استكمال باقي قطاعات الممشى من خلال التنسيق الكامل بين كافة الجهات المسئولة وتذليل جميع المعوقات وحل كل المشكلات للإسراع باستلام جميع مراحل تطوير الممشى الحضاري الذي يليق بمدينة بنها عاصمة القليوبية.

وكانت محافظة القليوبية قد افتتحت المرحلة الأولى من أعمال الممشى النيلي بمدينة بنها بطول 400 متر خلال احتفالات العيد القومي للقليوبية العام الماضي ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة

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