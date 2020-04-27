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أخبار العالم

الحكومة الإماراتية: تسجيل 490 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2090 حالة، بعد تسجيل 112 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض وتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، والكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة 10 آلاف 839 شخصًا حتى الآن.


وأشارت آمنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إلى 6 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 82 حالة، موضحة أن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 29 ألفًا و984 فحصًا جديدًا.


وأكدت أن دولة الإمارات تطبق إجراءات الرقابة على سلامة الطعام في كل مراحله من الإنتاج إلى التداول، حيث تخضع كافة منشآت تصنيع وتداول الطعام من مطاعم ومخابز وغيرها إلى نظام رقابة حكومي على سلامة الأغذية يلزمها بوجود مشرف صحي معتمد.
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