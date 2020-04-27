جامعة دمياط تمهل العاملين المعارين للخارج عاما آخر تعويضا لأضرار كورونا

قرر مجلس جامعة دمياط فى جلسته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة منح الإداريين المعارين للخارج مهله عام آخر، تعويضا على ما أصابهم من أضرار نتيجة الكورونا وكان المجلس قد قرر من عام منحهم مهلة سته أشهر فقط كما قرر المجلس عدم الموافقة لأي إعارة خارجية أخرى.
من ناحية أخرى وافق المجلس على منح 11 رسالة دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة و20 درجة ماجستير بالكليات المختلفة.
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كما قرر مجلس الجامعة تعيين الأستاذ الدكتور أشرف طلعت مستشارا لرئيس الجامعة للطب الوقائي ومكافحة العدوى وتعيين الدكتور عبد الناصر أنيس عميدا لكلية التربية خلفا للدكتورة ميادة الباسل والتي انتهت مدة تعيينها عميدا للكلية.
وقام الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة بتفقد تشطيبات المراحل المختلفة الجارى العمل فيها بحرم الجامعة الجديد، على شركة المقاولون العرب بضرورة الانتهاء من الاعمال فى الموعد المحدد.