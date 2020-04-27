AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة دمياط تمهل العاملين المعارين للخارج عاما آخر تعويضا لأضرار كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:23 م
جامعة دمياط - صورة
جامعة دمياط - صورة أرشيفية
Advertisements
أ ش أ
قرر مجلس جامعة دمياط فى جلسته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة منح الإداريين المعارين للخارج مهله عام آخر، تعويضا على ما أصابهم من أضرار نتيجة الكورونا وكان المجلس قد قرر من عام منحهم مهلة سته أشهر فقط كما قرر المجلس عدم الموافقة لأي إعارة خارجية أخرى.

من ناحية أخرى وافق المجلس على منح 11 رسالة دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة و20 درجة ماجستير بالكليات المختلفة.

كما قرر مجلس الجامعة تعيين الأستاذ الدكتور أشرف طلعت مستشارا لرئيس الجامعة للطب الوقائي ومكافحة العدوى وتعيين الدكتور عبد الناصر أنيس عميدا لكلية التربية خلفا للدكتورة ميادة الباسل والتي انتهت مدة تعيينها عميدا للكلية.

وقام الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة بتفقد تشطيبات المراحل المختلفة الجارى العمل فيها بحرم الجامعة الجديد، على شركة المقاولون العرب بضرورة الانتهاء من الاعمال فى الموعد المحدد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة دمياط يجتمع عبر الفيديو كونفرانس ويصرف مكافأة للعاملين

جامعة القاهرة: تخصيص «الفرنساوي» كـ مستشفى عزل لمصابي كورونا.. تم بعد مفاضلة بين 4 مستشفيات

علم الدين: جامعة القاهرة تضع اللمسات الأخيرة لإعلان القصر الفرنساوي مستشفى للعزل

جامعة دمياط رقم ٦٠١ تأثيرا في المجتمع وفقا لتصنيف تايمز البريطاني

قصر العيني الفرنساوي يبدأ العمل كمستشفى خاص لعلاج مصابي فيروس كورونا

جامعة القاهرة: مواد الساعات المعتمدة يجب أن يسجل بها الطالب قبل بداية الفصل الدراسي

ترشيحاتنا

رامز مجنون رسمي.. تحرك برلماني لوقف البرنامج وتغريمه مليون جنيه

العلاج قادم.. جمال شعبان يشرح الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا

خبيرة طاقة: 3 طرق لشحن المياه تُفيد في رفع مناعة الجسم

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و20 حالة وفاة

علي جمعة: يوشع بن نون فتى موسى كان نبيا ونزل بأرض مصر.. فيديو

شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

بمكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار