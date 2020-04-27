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أخبار البلد

للرد على حملات التشويه.. الزراعة تنتج فيلما تسجيليا عن جودة المنتجات المصرية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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شيماء مجدى

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة ، أنه تم إنتاج فيلم تسجيلي عن جودة الإنتاج الزراعي المصري من إنتاج المجلس المصري التصديري الحاصلات الزراعية .

وأضاف " إبراهيم" فى بيان له أن إنتاج هذا الفيلم من أجل الرد على حملات التشويه الممنهجة ضد المنتجات الزراعية المصرية في الخليج والتي بدأت في الكويت ثم بدأت تنتقل لدول أخرى يقودها الإخوان وقنواتهم في تركيا.

وكان تلقي سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول موقف الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال القصير إن التقرير جاء فيه أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على وارداتها من السلع الغذائية.

وأوضح أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.
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