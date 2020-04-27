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حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة رضيع من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بالدقهلية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:29 م
انقلاب سيارة فى ترعة
انقلاب سيارة فى ترعة
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همت الحسيني
لقى ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب طفل رضيع من أسرة واحدة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة ميت عباد التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.


تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز نبروه يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بمن فيها بترعة ميت عباد التابعة لمركز نبروه.


وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ تبين مصرع كل من محمد حجاج حسن 43 عاما وعزة حسن 22 عاما و آدم محمد حجاج 15عاما وإصابة أحمد محمد حجاج رضيع بإصابات خطيرة وجميعهم من أسرة واحدة.


تم نقل الجثامين والطفل المصاب إلى مستشفى نبروه المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.
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