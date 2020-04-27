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تعليم

رابعة طب تناشد الأعلى للجامعات اعتبارها سنة نقل.. وعضو بالمجلس يرد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:21 م
كلية طب القصر العيني
كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة
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عبد الله علي
للمرة الثانية يفعل طلاب الفرقة الرابعة بكليات الطب، وسم#رابعة_طب_نقل_مش_بكالوريوس، مطالبين المجلس الأعلى للجامعات بالتدخل لحل مشكلتهم مع الكلية التي اعتبرتهم سنوات متصلة مع الفرقة النهائية، ولا يجوز أن يتم اختبارهم بنظام الرسوب والنجاح فقط، من خلال التقرير نستعرض مشكلتهم، والرد عليها من خلال أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

حيث قال الطالب فارس القصبي، إن طلاب الفرقة الرابعة بكليات الطب على مستوى الجمهورية تطالب بتطبيق قرار الوزير واعتبارها سنة نقل كغيرها من الكليات العملية، موضحًا أنه بعدم تنفيذ القرار سيُحكم على طالب طب أن يقضي ثلاث سنوات من عمره متصلة بدون فواصل وهذا لا يتحمله عقل بشر.

وأضاف الطالب محمد أيسر عبر وسم #تاني_4طب_نقل_مش_بكالوريوس، أن إذا افترضنا أني نزلت الامتحانات ونقلت لي العدوى وبناء عليه تم عزلي، هل سيتم تأجيل امتحاني ويبقى لي فرصة اعيدها أو هأجلها كطلاب الدور الأول، متسائلًأ هل تسمح لي دخول امتحان المواد في سنة خامسة أو سادسة وتعتبرها إجراءات استثنائية، أو أكون دور ثاني لأن دي اللائحة؟.

وأشارت الطالبة يمنى، إلى أنه بعيدًا كل البعد عما روج البعض أننا نريد إلغاء الإمتحانات وهذه ليست مطالبنا واننا جميعًا نطالب بتطبيق قرار الوزير والمجلس الأعلى سواء باختبار النجاح والرسوب أو البدائل الأخرى، للخروج سويًا من الأزمة بدون أزمة جديدة.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، وعضو لجنة الأعلى للجامعات للرد عن الاستفسارات حول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات لم يلزم سنوات النقل باختبار طلاب بها بمشروعات بحثية، ولكن ترك لهم الخيار بين تقرير أو بحث علمي أو امتحان أونلاين، موضحًأ أن أغلب الكليات العلمية اختارت النظام الأخير.

وأضاف الشيحي، في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن قرار اختيار نظام الامتحانات ترك للجامعات والكليات لأنها مستقلة، لافتًأ إلى أن كليات الطب رأت أن الفرقة الرابعة والخامسة بها مواد متصلة أي بها سنتين مرتبطين ببعض، موضحًا أن أساتذة الطب هم الأقدر على تحديد ما ينفع الطالب والعملية التعليمية.

وأشار رئيس الجامعة المصرية الصينية، إلى أن على الطلاب احترام رؤية أساتذته والتعامل معها، لافتًأ إلى أنه يواجه مشكلة أن بعض خريجي الكليات في تلك الفترة، بعض التقديرات ستكون لهم نجاح وسقوط فقط، مما يجعل من الصعب الاعتراف به في الشركات العالمية، مما يضر بمصداقية التعليم المصري.
 
وأهاب الدكتور أِشرف الشيحي، بطلاب كلية الطلاب الذي وصفهم بالمتميزين، أن يفكروا في أنفسهم قبل الامتحانات، مؤكدًا أنهم سوف ينجحون ويتخرجون أطباء كبار، لكن هل تتخرج وأنت متمكن من المادة العلمية ولا طبيب فقط، مطالبًا إياهم بعدم تضيع الوقت وأن يلتفتوا إلى المذاكرة لأن مصر تحتاجهم.

رابعة طب تناشد الأعلى للجامعات اعتبارها سنة نقل.. وعضو بالمجلس يرد
رابعة طب تناشد الأعلى للجامعات اعتبارها سنة نقل.. وعضو بالمجلس يرد
رابعة طب تناشد الأعلى للجامعات اعتبارها سنة نقل.. وعضو بالمجلس يرد
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