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مرأة

بمكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:44 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.


تألقت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ظهرت بملابس مبهجة اتسمت بمجموعة من الألوان الملفتة كالأحمر والأصفر والأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها.


خطفت ياسمين صبرى الأنظار بمكياجها الملفت و الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


واعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البنى الانسيابى المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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