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أخبار العالم

الناصر يروي تجربة علاج وشفاء أول مصابة بـ كورونا في السعودية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:54 م
علاج مصاب كورونا
علاج مصاب كورونا
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محمود نوفل
كشف الدكتور ‏مصطفى الناصر الطبيب‏ المعالج لأول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية ، أن 80 % من المصابين ليسوا بحاجة ‏لمراجعة المستشفيات بالنسبة للأعراض الخفيفة، بينما 5 ‏‏% من المرضى في حالة حرجة بحاجة للتنويم في العناية ‏المركزة‎.


وبين استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى القطيف المركزي، الدكتور ‏مصطفى الناصر، أن أول حالة تعاف من كورونا ‏استجابت للعلاج بعد 48 ساعة من صرف الأدوية ‏الخاصة بمثل هذه الحالات مثل، "كلوروكوين" و"التاميفلو"، حيث تناولها المريض‎ ‎لمدة 6 أيام، وبعدها تم استبدال الأدوية ‏السابقة بعقار "هيدروكسي" لمدة 10 أيام‎.


ولفت الناصر إلى أن التحاليل المخبرية ‏جاءت سلبية بعد أسبوع من العلاج، وثبتت سلبيتها مجددًا بعد يومين آخرين، مشيرا  إلى ‏أن هذه الحالة كانت الأولى على مستوى المملكة التي تتعافى من ‏فيروس كورونا‎.


ونوه الناصر الي ان الإصابة بإنفلونزا الخنازير، وإنفلونزا الطيور، ‏و"سارس"، أكثر شدة من "كورونا"، إذ إن نسبة الوفاة في تلك ‏الأمراض تصل إلى 30 %، منوهًا إلى أن خطورة "كورونا" ‏تكمن في سرعة انتشاره‎.
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