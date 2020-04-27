الناصر يروي تجربة علاج وشفاء أول مصابة بـ كورونا في السعودية

كشف الدكتور ‏مصطفى الناصر الطبيب‏ المعالج لأول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية ، أن 80 % من المصابين ليسوا بحاجة ‏لمراجعة المستشفيات بالنسبة للأعراض الخفيفة، بينما 5 ‏‏% من المرضى في حالة حرجة بحاجة للتنويم في العناية ‏المركزة‎.









وبين استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى القطيف المركزي، الدكتور ‏مصطفى الناصر، أن أول حالة تعاف من كورونا ‏استجابت للعلاج بعد 48 ساعة من صرف الأدوية ‏الخاصة بمثل هذه الحالات مثل، "كلوروكوين" و"التاميفلو"، حيث تناولها المريض‎ ‎لمدة 6 أيام، وبعدها تم استبدال الأدوية ‏السابقة بعقار "هيدروكسي" لمدة 10 أيام‎.









ولفت الناصر إلى أن التحاليل المخبرية ‏جاءت سلبية بعد أسبوع من العلاج، وثبتت سلبيتها مجددًا بعد يومين آخرين، مشيرا إلى ‏أن هذه الحالة كانت الأولى على مستوى المملكة التي تتعافى من ‏فيروس كورونا‎.







