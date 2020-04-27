الناصر يروي تجربة علاج وشفاء أول مصابة بـ كورونا في السعودية

كشف الدكتور مصطفى الناصر الطبيب المعالج لأول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية ، أن 80 % من المصابين ليسوا بحاجة لمراجعة المستشفيات بالنسبة للأعراض الخفيفة، بينما 5 % من المرضى في حالة حرجة بحاجة للتنويم في العناية المركزة.
وبين استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى القطيف المركزي، الدكتور مصطفى الناصر، أن أول حالة تعاف من كورونا استجابت للعلاج بعد 48 ساعة من صرف الأدوية الخاصة بمثل هذه الحالات مثل، "كلوروكوين" و"التاميفلو"، حيث تناولها المريض لمدة 6 أيام، وبعدها تم استبدال الأدوية السابقة بعقار "هيدروكسي" لمدة 10 أيام.
ولفت الناصر إلى أن التحاليل المخبرية جاءت سلبية بعد أسبوع من العلاج، وثبتت سلبيتها مجددًا بعد يومين آخرين، مشيرا إلى أن هذه الحالة كانت الأولى على مستوى المملكة التي تتعافى من فيروس كورونا.
ونوه الناصر الي ان الإصابة بإنفلونزا الخنازير، وإنفلونزا الطيور، و"سارس"، أكثر شدة من "كورونا"، إذ إن نسبة الوفاة في تلك الأمراض تصل إلى 30 %، منوهًا إلى أن خطورة "كورونا" تكمن في سرعة انتشاره.