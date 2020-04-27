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تعليم

رئيس جامعة حلوان: التدريب العملي لا يعيق نجاح طلاب النقل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:31 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن التدريبات العملية بالكليات النظرية والعلمية مثل الزيارات الميدانية والتجارب الفيزيائية و غيرها لن تعوق طلاب النقل من تجاوز السنة و الانتقال للسنة القادمة بنجاح ولكن لابد من تأدية هذه التدريبات فى أى وقت بعد عودة الدراسة واستقرار الأوضاع.

كما أوضح أن أغلب الكليات قد انتهت من نسبة تتعدى الـ٧٠ من التدريبات العملية بالكليات. 

وأشار نجم إلى أن جميع كليات الجامعة ستنتهى يوم ٧ مايو كحد أقصى من ضوابط وآليات الأبحاث والامتحانات الالكترونى لكى يستعد الطلاب لها . 


وأكد أنه قرر مجلس جامعة حلوان ان المشاريع البحثية سيحددها اساتذة كل مادة الأقسام و الكليات بحسب طبيعة الدراسة بهذا القسم او الكلية . 

ونوه بأنه سيتم تسلم الأبحاث من الطلاب ابتداء من يوم 31 مايو الى يوم 21 يونيو و يمكن ان يكون البحث فرديا أو جماعيا أو يحتسب الطالب بها ناجح أو راسب فقط.

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