رئيس جامعة حلوان: التدريب العملي لا يعيق نجاح طلاب النقل

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن التدريبات العملية بالكليات النظرية والعلمية مثل الزيارات الميدانية والتجارب الفيزيائية و غيرها لن تعوق طلاب النقل من تجاوز السنة و الانتقال للسنة القادمة بنجاح ولكن لابد من تأدية هذه التدريبات فى أى وقت بعد عودة الدراسة واستقرار الأوضاع .





كما أوضح أن أغلب الكليات قد انتهت من نسبة تتعدى الـ٧٠ من التدريبات العملية بالكليات.





وأشار نجم إلى أن جميع كليات الجامعة ستنتهى يوم ٧ مايو كحد أقصى من ضوابط وآليات الأبحاث والامتحانات الالكترونى لكى يستعد الطلاب لها .









وأكد أنه قرر مجلس جامعة حلوان ان المشاريع البحثية سيحددها اساتذة كل مادة الأقسام و الكليات بحسب طبيعة الدراسة بهذا القسم او الكلية .





ونوه بأنه سيتم تسلم الأبحاث من الطلاب ابتداء من يوم 31 مايو الى يوم 21 يونيو و يمكن ان يكون البحث فرديا أو جماعيا أو يحتسب الطالب بها ناجح أو راسب فقط.