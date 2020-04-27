علي جمعة: "الست لما تكبر تدلع الولد ومتربيهوش".. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المرأة حينما تبلغ سنا معينة وتصل إلى مرحلة الكبر والشيخوخة لا تستطيع الإنجاب كما ورد في قوله تعالى "فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ".









وأضاف، علي جمعة، في برنامج "مصر أرض الأنبياء" على فضائية "سي بي سي"، أن السبب والعلة في عدم إنجاب المرأة العجوز هو عدم قدرتها على تربية الأطفال قائلا "الست لما تكبر تدلع الولد ومتربيهوش".









وأشار إلى انه يشاع بين الناس ان الجدة تدلع الأطفال أما الأم فهي التي تربيهم لان التربية فيها مشقة على الأم وبالتالي تحتاج إلى قوة وتحمل هذه المشقة.







وذكر أن السيدة سارة كانت باهرة الجمال وكان الحاكم يريد أن يتزوجها وجمال سيدنا يوسف أحد أحفادها يدل على أنها كانت جميلة جدا.



وتابع: دعا الملك إبراهيم عليه السلام إليه وسأله عما يربطه بسارة من سبب وما يصل بينهما من قرابة، ففطن إبراهيم عليه السلام إلى مأربه وعرف مقصده وخاف إن أخبره أنها زوجته أن يبيت الشر له ويعمل على الإيقاع به لتصبح له من دونه ويستأثر بها من بعده فقال له: هي أختي.



وطلب فرعون من جنوده أن يحضروا هذه المرأة، ولما وصلت إلى قصر فرعون دعت اللَّه ألا يخذلها، وأن يحيطها بعنايته، وأن يحفظها من شره.



فاستجاب اللَّه دعاء عابدته المؤمنة فشَلّ يد الملك عنها حين أراد أن يمدها إليها بسوء، فقال لها: ادعى ربك أن يطلق يدى ولا أضرك. فدعت سارة ربها، فاستجاب الله دعاءها، فعادت يده كما كانت، ولكنه بعد أن أطلق اللَّه يده أراد أن يمدها إليها مرة ثانية، فَشُلّت، فطلب منها أن تدعو له حتى تُطْلق يده ولا يمسها بسوء، ففعلت، فاستجاب الله دعاءها، لكنه نكث بالعهد فشُلّت مرة ثالثة. فقال لها: ادعى ربك أن يطلق يدي، وعهدٌ لا نكث فيه ألا أمسّك بسوء، فدعت اللَّه فعادت سليمة، فقال لمن أتى بها: اذهب بها فإنك لم تأتِ بإنسان، وأمر لها بجارية، وهى "هاجر" وتركها تهاجر من أرضه بسلام.



