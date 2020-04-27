AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: "الست لما تكبر تدلع الولد ومتربيهوش".. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:02 م
علي جمعة: الست لما
علي جمعة: "الست لما تكبر تدلع الولد ومتربيهوش"
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المرأة حينما تبلغ سنا معينة وتصل إلى مرحلة الكبر والشيخوخة لا تستطيع الإنجاب كما ورد في قوله تعالى "فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ".


وأضاف، علي جمعة، في برنامج "مصر أرض الأنبياء" على فضائية "سي بي سي"، أن السبب والعلة في عدم إنجاب المرأة العجوز هو عدم قدرتها على تربية الأطفال قائلا "الست لما تكبر تدلع الولد ومتربيهوش".


وأشار إلى انه يشاع بين الناس ان الجدة تدلع الأطفال أما الأم فهي التي تربيهم لان التربية فيها مشقة على الأم وبالتالي تحتاج إلى قوة وتحمل هذه المشقة.


وذكر أن السيدة سارة كانت باهرة الجمال وكان الحاكم يريد أن يتزوجها وجمال سيدنا يوسف أحد أحفادها يدل على أنها كانت جميلة جدا.


وتابع: دعا الملك إبراهيم عليه السلام إليه وسأله عما يربطه بسارة من سبب وما يصل بينهما من قرابة، ففطن إبراهيم عليه السلام إلى مأربه وعرف مقصده وخاف إن أخبره أنها زوجته أن يبيت الشر له ويعمل على الإيقاع به لتصبح له من دونه ويستأثر بها من بعده فقال له: هي أختي.


وطلب فرعون من جنوده أن يحضروا هذه المرأة، ولما وصلت إلى قصر فرعون دعت اللَّه ألا يخذلها، وأن يحيطها بعنايته، وأن يحفظها من شره.


فاستجاب اللَّه دعاء عابدته المؤمنة فشَلّ يد الملك عنها حين أراد أن يمدها إليها بسوء، فقال لها: ادعى ربك أن يطلق يدى ولا أضرك. فدعت سارة ربها، فاستجاب الله دعاءها، فعادت يده كما كانت، ولكنه بعد أن أطلق اللَّه يده أراد أن يمدها إليها مرة ثانية، فَشُلّت، فطلب منها أن تدعو له حتى تُطْلق يده ولا يمسها بسوء، ففعلت، فاستجاب الله دعاءها، لكنه نكث بالعهد فشُلّت مرة ثالثة. فقال لها: ادعى ربك أن يطلق يدي، وعهدٌ لا نكث فيه ألا أمسّك بسوء، فدعت اللَّه فعادت سليمة، فقال لمن أتى بها: اذهب بها فإنك لم تأتِ بإنسان، وأمر لها بجارية، وهى "هاجر" وتركها تهاجر من أرضه بسلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف يكون الدعاء أقوى من القضاء؟.. داعية يوضح كيفية تغيير القدر

الإفتاء: المسيرات الجماعية في زمن الوباء حرام ولو كانت للدعاء

دار الإفتاء: المسيرات الجماعية في زمن الوباء حرام ولو كانت للدعاء

حكم مسيرات الدعاء ضد كورونا.. الإفتاء تؤكد حرمتها بالأدلة

أسباب عدم استجابة الدعاء .. 5 أخطاء منتشرة ابتعد عنها

علي جمعة: السيدة سارة زوجة إبراهيم كانت غاية في الجمال.. فيديو

ترشيحاتنا

نقابة الإعلاميين تتهم رامز جلال بـ السادية وتصدر بيانا عاجلا ضده

صدى البلد يكشف أماكن تمركز الإصابة بفيروس كورونا بالشرقية.. تفاصيل

العلاج قادم.. جمال شعبان يشرح الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا

مش معقول.. أحمد موسى يعلق على زيادة إصابات فيروس كورونا اليوم

بمكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

مرتضى منصور: خصم نصف مليون جنيه من طارق حامد لظهوره مع رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

بمكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار