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أخبار العالم

انهيار جديد لعقود النفط الأمريكي الآجلة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي، اليوم الاثنين، بنحو 25%، مع تراجع سعر مزيج "برنت" للنفط القياسي الأوروبي حوالي 7%.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد أنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي جلسة التداول اليوم منخفضة 4.16 دولار، أو 24.6%، عند 12.78 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود "برنت" عند التسوية 19.99 دولارا للبرميل، منخفضة 1.45 دولار أو 6.8%.

وعلى الرغم من استمرار تراجع النفط، إلا أن البورصات العالمية وخاصة الأمريكية شهدت اليوم ارتفاعا بعد خسائرها السابقة على خلفية الأمل بأن مزيدا من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تستعد لإعادة فتح اقتصاداتها.

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