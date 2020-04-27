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أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: وفاة فلسطيني في ولاية أمريكية بـ كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:32 م
وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
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أ ش أ
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بوفاة مواطن الفلسطيني (62 عاما) في ولاية متشيجن الأمريكية، بفيروس كورنا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 39 حالة. 

وكانت "الخارجية" الفلسطينية أوضحت في وقت سابق اليوم الإثنين -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية منذ أمس.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات بين صفوف رعاياها حول العالم بلغت 1097 إصابة، فيما سجلت 57 حالة وفاة بوفاة المواطن في ولاية متشيجن الأمريكية.
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