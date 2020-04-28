وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي.. ويعلن دعمه بـ 20 ماكينة غسيل كلوي

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل بـ مستشفي الحسينية المركزي ، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، وأعمال التطوير التي تتم لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي.









وخلال الجولة تم المرور علي قسم العناية المركزة والتأكد من تواجد الفريق الطبي، وتشغيل جهاز التنفس الصناعي الجديد، الذي تم دعمه من خلال المجتمع المدني خلال الفترة الماضية.









كما تم المرور علي قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة إنتظام سير العمل، كما تفقد قسم الحضانات، ووحدة المغسلة، والمطبخ، وتابع الأعمال الجارية لتطوير قسم الأشعة والذي سيتم دعمه بجهاز أشعة مقطعية من الوزارة خلال الأيام القادمة، وتجهيز المكان المخصص له.









كما قام وكيل وزارة الصحة بالمرور علي ممر التطهير الجديد للتأكد من تشغيله بشكل جيد، وقام بمؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفي، وأثني علي دورهم خلال هذه الفترة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، مشددًا علي الفريق الطبي بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية المترددة علي المستشفي.









كما تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، علي دعمها المستمر لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.









وأعلن عن دعم مديرية الشئون الصحية بالشرقية بعدد ٢٠ ماكينة غسيل كلوي ليتم توزيعها علي وحدات الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ٤ ملايين جنيه، وذلك لخدمة مرضي الكلي بالمحافظة.