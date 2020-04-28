مستثمرو دمياط لم نشارك فى معرض أهلا رمضان هذا العام.. اعرف السبب

كشف أسامة حفيلة ، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة عن قرار مجلس ادارة الجمعية بعدم المشاركة فى معرض أهلا رمضان بالمحافظة لهذا العام للتداعيات السلبية لفيروس كورونا سواء على الصحة العامة أو الحالة الاقتصادية.





أرجع حفيلة عدم المشاركة لسببين الأول منعا للازدحام و التجمعات للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين ، والثانى نظرا للحظر وتقليص مواعيد عمل المحلات التجارية و بالتالى تراجع مبيعاتها لذا رأت الجمعية عدم منافسة تلك المحال بالمشاركة فى المعرض و اكتفت بتغذية و توريد المنتجات للمحلات بمدنية دمياط الجديدة، من خلال المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية.



وقال حفيلة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة تتخذ كافة الإجراءات الاحتزارية مع العمالة حيث هناك كابينة التعقيم فضلا عن تخفيف العمالة بالوردية الواحدة.





وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء عمل معرض أهلا رمضان في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2020 ولمدة شهر حتي 10 مايو 2020 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



بلغ عدد منافذ ومعارض أهلا رمضان هذا العام إلي 1800 منفذ بزيادة كبيرة عن العام الماضي.



