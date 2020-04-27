لتطبيق حظر التجول .. انتشار أمني موسع في شوارع رأس البر

سادت حالة من الانضباط والهدوء أرجاء مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بعد انتشار دوريات الأمن بصورة مكثفة لملاحظة حركة الشارع خلال ساعات حظر التجوال، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.









وانتشر ضباط المباحث بقيادة معاون المباحث النقيب محمد شوشة، والنقيب إسلام البيومي، في دوريات متحركة لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، والتأكد من التزام المواطنين بإجراءات حظر التجوال.









وشددت الشرطة إجراءتها الأمنية لمنع حدوث أي جرائم جنائية أثناء مكافحة الدولة لانتشار فيروس كورونا.







