مصطفى حسني يحذر من فتنة نسيان النعم الكثيرة مقابل ابتلاء واحد.. فيديو

قال الداعية الشاب مصطفى حسني، إن الإنسان قد يتعرض لفتنة تغلب الأفكار عليه وشعوره بالنسيان وسط هذا الكون.





وأضاف حسني، في لقائه على فضائية "أون"، أن هذه الفتنة قد تحدث حال بسبب تكرار الإبتلااءات الكبيرة في نفس الوقت تجعل الإنسان ينسى إحسان الله عليه طول حياته فصار غريق لحظة الإبتلاءات.





واستشهد بقوله تعالى: "إن الإنسان لربه لكنود ( 6 ) وإنه على ذلك لشهيد ( 7 ) وإنه لحب الخير لشديد" أي ينتقل من شهود النعمة إلى شهود البلاء، أى ان الخصلة الواحدة من البلاء تنسيه خصال كثيرة من النعم.





وأشار إلى أن الإنسان المبتلى لن يشعر بالراحة النفسية إلا حينما يفهم الحكمة من وقوع الإبتلاء عليه، وهذا قد يحدث عاجل أو آجلا، ولهذا لا يصح أن يتوقف تقبل الإبتلاء بفهم الحكمة منه.





وذكر ان سيدنا أيوب كان مبتلى كثيرا في حياته ورغم هذا قال كما ورد في كتابه الله "وَأَيُّوب إِذْ نَادَى رَبّه أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرّ وَأَنْتَ أَرْحَم الرَّاحِمِينَ".