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أخصائي بمستشفى النجيلة: الممرض المتوفى صمم على أداء واجبه تجاه المرضى حتى آخر لحظة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:26 م
كورونا
كورونا
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محمود محسن
قال محمد شلال أخصائى تمريض بمستشفي النجيلة، إن الممرض الذى توفى بسبب كورونا صمم حتى آخر وقت أن يقوم بواجبه بمساعدة المرضي للشفاء من فيروس كورونا.


وأضاف "شلال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "الحدث"، أن السيد محمد الحسناوى"الممرض المتوفى بسبب كورونا كان حاسس أنه سيتوفي من فيروس كورونا ، وكان صابرا على الابتلاء.


وأوضح " أخصائي التمريض بمستشفي النجيلة" أن هذا الممرض ثانى شخص توفى في مستشفي النجيلة بعد أمين المخازن.


وأكد أن الممرض المتوفي لديه أسرة ولديه ٣ أولاد مازالوا يدرسون بالجامعات والمدارس حتى الآن، متابعا :" نحتسبه شهيدا عند الله".
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