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الحجر بوزارة الزراعة: مصر تسير بخطى ثابتة في الصادرات الزراعية ..فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:30 م
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية - تعبيرية
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد الحجار، رئيس الحجر بوزارة الزراعة، أن مصر مازالت تسير بخطى ثابتة في الصادرات الزراعية، كما أن الحجر الزراعي يعمل ويصدر بكامل طاقته وكفاءته.

وأضاف "الحجار"، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية العربية الحدث، أنه منذ بداية هذا العام تم فتح أسواق جديدة باستمرار وتم فتح أسواق للبرتقال في نيوزيلتدا وأسواق للبطاطس في موريشيوس.

وتابع رئيس الحجر بوزارة الزراعة أنه تم فتح سوق بأستراليا للتمور، وهو ما يعد إنجازا خلال فترة تفشي كورونا.

وأشار الدكتور أحمد الحجار إلى أنه نتمنى أن تصل الصادرات هذا العام لأكثر من 5 ملايين طن وإذا ما تم تحقيقه يعد إنجازا.

وقال رئيس الحجر بوزارة الزراعة إن مصر تحتل المرتبة الأولى في تصدير البرتقال وتفوقنا على إسبانيا ونصدر ما يقرب من مليوني طن، وأيضا تختل البطاطس المرتبة الثانية وصدرنا أكثر من نصف مليون طن بطاطس من بداية يناير الماضي حتى الآن.

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