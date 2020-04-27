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تحرير القدس جزء من كياني والمسلسل اختبار للديمقراطية.. مؤلف النهاية يرد على الهجوم الإسرائيلي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:39 م
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
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محمود محسن
قال الكاتب عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل النهاية، إنه غير معني برد فعل دولة إسرائيل على مسلسل النهاية،  مضيفا "لم أتوقع هذا الجدل والهجوم الإسرائيلي بهذا الشكل علي المسلسل".

وأوضح " عاطف " خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج " القاهرة الآن" بفضائية "الحدث"  أن رد الفعل يجب أن يكون عملا فنيا أيضا وليس ضغوطا سياسية.

وتابع :" نحن نعيش في عالم مزدوج المعايير وبعض الدول تنادى بالديمقراطية وفي نفس الوقت يمارس الضغط بسبب كلمة في مسلسل أو عمل فنى" .

وأضاف " مؤلف مسلسل النهاية " أن الفكرة فيها تحد وهى عبارة عن خيال علمي، منوها إلى أن المخرج أذهلنا بالمشاهد.

ونوه إلى أنه ليس هناك مبرر لتصريحات الخارجية الإسرائيلية على مسلسل النهاية، لافتا إلى أن ردود الفعل الإيجابية من الجمهور أكثر من السلبية، وهناك موجة كبيرة من التفاعل مع المسلسل.

وأكد أن تحرير القدس جزء من تكوينى أنا وكل عربي، متمنيا أن الأجيال القادمة تعيش في حياة أفضل ولكن هذا غير واضح حتى الآن وأزمة كورونا خير دليل على ما سيحدث إذا تم الاستهتار بالكوكب.
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