ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ومواعيد الدخول على منصة الامتحان

الامتحانات الالكترونية للصف الثاني الثانوي الثانوي الترم الثاني - العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠. نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول- العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي : أما عن

الخميس 30 أبريل: اللغة العربية الأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولى الثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفة الخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانية الأحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات الثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخ الخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفس الأحد 17 مايو: الكيمياء والجغرافيا





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.









ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :









المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا





القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

أسيوط

كفر الشيخ

قنا

الفيوم

دمياط

الإسماعيلية

أسوان

بورسعيد

شمال سيناء

الوادي الجديد

جنوب سيناء









المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا





الشرقية

الدقهلية

القليوبية

الغربية

المنوفية

البحيرة

المنيا

سوهاج

بني سويف

الأقصر

السويس

البحر الأحمر