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أخبار العالم

يمارسون جميع الشعائر الشيطانية .. وزير سعودي يحذر من خطر الإخوان

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:35 م
وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية
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محمود نوفل
جدد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، تنديده بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، مستغلين الجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتهم ومشاريعهم اللعينة.


جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر» قال فيها: الإخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها.


ووصفهم بأنهم «بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيله من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين، في محاولة لسلب الحكم المستقر وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي».


ودأب الوزير آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر» على كشف مخططات الجماعات الإرهابية وفضح مؤامراتهم إلى جانب توضيح وبيان الموقف الشرعي في التعامل معهم والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.
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