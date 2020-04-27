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رياضة

رئيس الاتحاد الأرجنتيني يعلن إنهاء كافة البطولات

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني انتهاء مسابقات موسم 2019 -2020 والتي تشمل إلغاء كأس الدوري الأرجنتيني.


وأضاف في تصريحات لقناة " tnt sports " أن اللجنة التنفيذية ستعقد جلسة غدا الثلاثاء وسيتم مناقشة معايير القبول في كوبا ليبرتادوريس 2021.


وقال إن اللجنة يجب أن تتخذ قرارها أولا وإنهاء البطولات لتحديد ترتيب الفرق المتأهلة لـ بطولة كوبا. 


ويتأهل من الأرجنتين 6 أندية لـ بطولة كوبا ليبرتادوريس و هو اول 4 في جدول ترتيب الدوري + بطل الكأس + بطل كأس الدوري، فيما تتأهل 6 أندية لـ كوبا سود أمريكانا.

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