انقطاع مياه الشرب بقرية الجرايدة بـ كفر الشيخ عرض مستمر

اشتكى المواطن أحمد رمضان محمود، المقيم فى قرية الجرايدة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب .

ويقول فى رسالته: انقطاع مياه الشرب بالقرية من السابعة صباحا حتى السابعة مساء وذلك بصورة يومية من أول يوم رمضان دون إنذار مسبق حتى يتمكن الأهالى من تدبير احتياجاتهم من المياه فى ظل الأجواء الحالية.

وناشد القارئ سرعة العمل على حل الشكوى.





للتواصل مع الشاكى : 01025439637

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360